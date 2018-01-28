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Кличко: Бриедиса нельзя недооценивать

Комментариев: 3
Владимир Кличко посетит бой Усик - Бриедис.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
twitter.com/WBSuperSeries

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко приехал на бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика против Майриса Бриедиса, который состоится в рамках полуфинала WBSS.

Кличко отметил талант обоих боксеров и высказал надежду на победу украинца.

"Я знаю обоих бойцов и они оба суперталантливы. Всем известно, что Александр – олимпийский чемпион и имеет большой любительский бэкграунд.

Но Бриедиса нельзя недооценивать, он наш с Виталием бывший спарринг-партнер. И мы знаем, насколько он хорош в ринге. Могу сказать, что это вызов для обоих боксеров.

Я надеюсь, что Александр сделает это. Но нельзя недооценивать Майриса, потому что он боксирует дома. Рига – это его дом", – сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что спарринг-партнер Усика высказал свое восхищение боксерским талантом украинца.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Владимир Кличко, Александр Усик, видео, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 01:51
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гость
ти сам кретин
гость  (аноним)  28.01.2018, 01:50
Оценка:  0
гость
посетил-проходи дальше!
mseaaqwret    28.01.2018, 00:08
Оценка:  0
mseaaqwret
Вова,говоря очевидные вещи,умнее не станешь!Тебе иногда лучше просто помолчать.Так ты умнее смотришься.Про твоего брата-дауна и говорить нечего.Он кретин.
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