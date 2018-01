Кличко: Бриедиса нельзя недооценивать

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко приехал на бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика против Майриса Бриедиса, который состоится в рамках полуфинала WBSS.

Кличко отметил талант обоих боксеров и высказал надежду на победу украинца.

"Я знаю обоих бойцов и они оба суперталантливы. Всем известно, что Александр – олимпийский чемпион и имеет большой любительский бэкграунд.

Но Бриедиса нельзя недооценивать, он наш с Виталием бывший спарринг-партнер. И мы знаем, насколько он хорош в ринге. Могу сказать, что это вызов для обоих боксеров.

Я надеюсь, что Александр сделает это. Но нельзя недооценивать Майриса, потому что он боксирует дома. Рига – это его дом", – сказал Кличко.

The legend himself @Klitschko gives us his thoughts on #UsykBriedis

🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/HgfLhcu35s