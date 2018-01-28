Кличко: Бриедиса нельзя недооценивать
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко приехал на бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика против Майриса Бриедиса, который состоится в рамках полуфинала WBSS.
Кличко отметил талант обоих боксеров и высказал надежду на победу украинца.
"Я знаю обоих бойцов и они оба суперталантливы. Всем известно, что Александр – олимпийский чемпион и имеет большой любительский бэкграунд.
Но Бриедиса нельзя недооценивать, он наш с Виталием бывший спарринг-партнер. И мы знаем, насколько он хорош в ринге. Могу сказать, что это вызов для обоих боксеров.
Я надеюсь, что Александр сделает это. Но нельзя недооценивать Майриса, потому что он боксирует дома. Рига – это его дом", – сказал Кличко.
The legend himself @Klitschko gives us his thoughts on #UsykBriedis— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 января 2018 г.
🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/HgfLhcu35s
Ранее сообщалось, что спарринг-партнер Усика высказал свое восхищение боксерским талантом украинца.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.
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