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Пакьяо нашел замену Ломаченко для возвращения в ринг

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Мэнни Пакьяо может встретиться с Майком Альварадо.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо может провести бой против другого бывшего чемпиона Мака Альварадо.

Как сообщает BoxingScene, промоутер Боб Арум сможет решить детали ближайшего боя филиппинца к концу следующей недели.

Арум не огласил имя соперника Пакьяо, но, по информации издания, в ринг Пакьяо может вернуться именно с 37-летним Альварадо, победившим в своих последних четырех встречах.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко не захотел проводит бой против Пакьяо, объяснив тем, что бить легенду не правильно.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, Боб Арум, бокс
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