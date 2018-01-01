Пакьяо нашел замену Ломаченко для возвращения в ринг

Мэнни Пакьяо может встретиться с Майком Альварадо.

Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо может провести бой против другого бывшего чемпиона Мака Альварадо.

Как сообщает BoxingScene, промоутер Боб Арум сможет решить детали ближайшего боя филиппинца к концу следующей недели.

Арум не огласил имя соперника Пакьяо, но, по информации издания, в ринг Пакьяо может вернуться именно с 37-летним Альварадо, победившим в своих последних четырех встречах.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко не захотел проводит бой против Пакьяо, объяснив тем, что бить легенду не правильно.

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