Украинец Деревянченко может провести бой с экс-чемпионом в апреле

Бой Деревянченко планируется в андеркарте поединка Джейкобс - О'Салливан.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе и может провести бой с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе Деметриусом Андраде.

По информации Boxingnews24, встреча может состояться 28 апреля этого года в рамках вечера бокса, главным боем которого станет поединок Дэниела Джейкобса, который скорее всего сразится с Гарри О'Салливаном.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко отменил бой против Дашона Джонсона по причине болезни.

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