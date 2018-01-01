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Украинец Деревянченко может провести бой с экс-чемпионом в апреле

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Бой Деревянченко планируется в андеркарте поединка Джейкобс - О'Салливан.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
premierboxingchampions.com

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе и может провести бой с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе Деметриусом Андраде.

По информации Boxingnews24, встреча может состояться 28 апреля этого года в рамках вечера бокса, главным боем которого станет поединок Дэниела Джейкобса, который скорее всего сразится с Гарри О'Салливаном.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко отменил бой против Дашона Джонсона по причине болезни.

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Теги: Сергей Деревянченко, Деметриус Андраде, бокс, бой, IBF
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