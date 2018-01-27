Ринг-герлз боя Усик - Бриедис: фото красоток, без которых не обойдется бой

Девушки в ринге - еще одна причина посмотреть бой Усик - Бриедис.

Украинец Александр Усик встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Ни один бой не обходится без девушек в ринге - ринг-герлз, которые появляются в перерывах между раундами.

На грядущий бой выбрали ярких брюнеток и мы предлагаем познакомится с ними ближе.

Сара Беверли

Люси Кларк

Кендалл Эбигейл

Эмма Милтон

Ранее сообщалось, что Николай Валуев сделал прогноз на бой Усик - Бриедис.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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