Ринг-герлз боя Усик - Бриедис: фото красоток, без которых не обойдется бой
Девушки в ринге - еще одна причина посмотреть бой Усик - Бриедис.
Украинец Александр Усик встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.
Ни один бой не обходится без девушек в ринге - ринг-герлз, которые появляются в перерывах между раундами.
На грядущий бой выбрали ярких брюнеток и мы предлагаем познакомится с ними ближе.
Сара Беверли
Люси Кларк
Кендалл Эбигейл
Эмма Милтон
Ранее сообщалось, что Николай Валуев сделал прогноз на бой Усик - Бриедис.
Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.
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