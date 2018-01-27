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Ринг-герлз боя Усик - Бриедис: фото красоток, без которых не обойдется бой

Комментариев: 3
Девушки в ринге - еще одна причина посмотреть бой Усик - Бриедис.
Ринг-герлз боя Усик - Бриедис
Ринг-герлз боя Усик - Бриедис

Украинец Александр Усик встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии. 

Ни один бой не обходится без девушек в ринге - ринг-герлз, которые появляются в перерывах между раундами.

На грядущий бой выбрали ярких брюнеток и мы предлагаем познакомится с ними ближе.

Сара Беверли

Люси Кларк

Кендалл Эбигейл

Эмма Милтон

Ранее сообщалось, что Николай Валуев сделал прогноз на бой Усик - Бриедис.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, ринг-герл, фото, бокс
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Комментариев (3)
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Re-z    27.01.2018, 22:58
Оценка:  0
Re-z
Гномы
гость  (аноним)  27.01.2018, 20:49
Оценка:  0
гость
Всех шлюх собрали..
гость  (аноним)  27.01.2018, 19:51
Оценка:  +1
гость
херовенькие какие-то, уж слишком затасканые!
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