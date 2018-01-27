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Беринчик прибыл в Ригу на бой Усик - Бриедис

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Денис Беринчик прилетел в Латвию поддержать Александра Усика.
Денис Беринчик и Александр Усик
Денис Беринчик и Александр Усик
instagram.com/berinchyk

Украинский боксер легкого веса и обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик прилетел в Ригу, где состоится бой полуфинала Всемирной боксерской суперсерии. В поединке встретятся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик и обладатель титула WBC Майрис Бриедис.

Денис Беринчик прибыл в Латвию, чтобы поддержать своего соотечественника и друга Александра Усика.

Беринчик опубликовал фото, на котором тренер Усика Сергей Ватаманюк тейпирует руки боксеру и подписал "Сегодня ночью волк выходит на охоту".

 

 

Ранее сообщалось, что поддержать Усика в бою в Риге прилетел и Василий Ломаченко.

Бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, Денис Беринчик, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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