Переключиться на мобильную версию

Усик выйдет на бой с Бриедисом в золотых перчатках

Комментариев: 4
Представлены перчатки, в которых Александр Усик будет боксировать с Майрисом Бриедисом.
Майрис Бриедис – Александр Усик
Майрис Бриедис – Александр Усик
K2 Promotions

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет поединок с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

На свой первый объединительный поединок украинец выйдет в золотых перчатках.

Фото: ua.tribuna.com

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Майрис Бриедис, Перчатки, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.01.2018, 11:15
Оценка:  0
гость
Бокс давно уже превратили в цирк.
гость  (аноним)  27.01.2018, 10:55
Оценка:  0
гость
Настать в чем они оба выйдут. В последнем бою Бриедис был мешок мешком. Я ни за кого. Кто кому быстрее набьет мурло..
петенька  (аноним)  27.01.2018, 10:54
Оценка:  0
петенька
Ах, лучше бы с голой попкой!
its_ok    27.01.2018, 10:34
Оценка:  0
its_ok
ааа, круть!! для тайского пойдут такие?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь