Усик выйдет на бой с Бриедисом в золотых перчатках

Представлены перчатки, в которых Александр Усик будет боксировать с Майрисом Бриедисом.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет поединок с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

На свой первый объединительный поединок украинец выйдет в золотых перчатках.

Фото: ua.tribuna.com

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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