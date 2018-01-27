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Арум: Будет ли Ломаченко хорош в легком весе мы не узнаем, пока не увидим его там

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Боб Арум уверен, что нет проблем с организацией боя Ломаченко – Линарес.
Боб Арум
Боб Арум
BoxingScene.com

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что не видит проблем в вопросе организации поединка между украинцем и Хорхе Линаресом в рамках легкого веса.

"Линарес - потрясающий боец, у него отличное резюме, он - в легком весе и провел тут много защит.

Ломаченко был потрясающим  в категории 126, 130, и теперь он поднимается до 135. Надеюсь, он будет так же блестящ в категории 135, как и в более низких весовых категориях. Но этого никто не  узнает, пока мы его не увидим там.

Разговаривая с Василием и разговаривая с его менеджером Эгисом Климасом, я понял они не хотят проходных боев в 135. Они хотят идти против лучших. Так почему бы нам не сделать бой Ломаченко – Линарес?", - заявил Арум в интервью boxingscene.com

Накануне Линарес заявил, что хотел бы провести поединок с Ломаченко.

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко объяснил, почему боя с Пакьяо не будет.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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