Усик – Бриедис: где смотреть бой

Александр Усик проведет бой с Майрисом Бриедисом в Риге. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Усик – Бриедис 27 января.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) проведет полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО).

В Украине в прямом эфире бой Усик – Бриедис покажет телеканал Интер.

Отметим, что стартовый бой Всемирной боксерской суперсерии WBSS между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в городе Рига. Начало поединка – в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.

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