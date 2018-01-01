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Уайлдер: Я буду стремиться вынести Ортиса зрелищно

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Непобежденный американец поделился ожиданиями от предстоящего боя с кубинским боксером.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий поединок против кубинца Луиса Ортиса.

"Я буду стремиться вынести его зрелищно. Чем дольше я продержу его в ринге, тем больше он будет уставать. Правда в том, что Ортиса хватает на три раунда. Ну, ладно, на четыре. Так вот у него сил ровно на четыре раунда, после чего вы увидите, как он потухнет. Если он ничего не сумеет сделать за четыре раунда – ему крышка.

Я буду стремиться его уничтожить, как сделал это с Бермейном Стиверном, тем самым отправив послание Энтони Джошуа, которому останется сделать свою работу 31 марта против Джозефа Паркера. Не думаю, что кому-то под силу со мной справиться в принципе, хотя не могу не отметить, что он хорошо обучен.

Это вообще характерная черта для кубинцев, их этому обучают. У этого парня хорошие комбинации, но это все, что я могу о нем сказать. Думаю, это будет хороший бой, пока он будет продолжаться", – приводит слова Уайлдера vRINGE.com.

Ранее кубинец Луис Ортис прокомментировал предстоящий поединок против Деонтея Уайлдера. 

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Теги: бокс, бои, единоборства, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис
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