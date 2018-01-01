Промоутер Усика: Я знаю, что Бриедис приготовил сюрпризы для Саши

Промоутер украинского боксера Александра Усик – о предстоящем поединке против Майриса Бриедиса.

В преддверии поединка между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом промоутер украинца Александр Красюк поделился ожиданиями.

"Это невероятный момент, когда два действующих чемпиона мира имеют возможность определить, кто сильнее, и приблизиться к финальному поединку, в котором будет определен самый лучший. Все болельщики хотят увидеть подобное в главных весовых категориях.

Бриедис – талантливый, хорошо обученный, умелый чемпион мира WBC. Усик – чемпион Европы, мира и олимпийский чемпион среди любителей, а также чемпион WBO среди профи. Мы имеем все основания, чтобы 27 января увидеть замечательную работу двух непобедимых чемпионов.

Всможет продлиться всю дистанцию, поскольку оба боксера опытные и хорошо обученные. Я знаю, что Бриедис приготовил сюрпризы для Усика, и Усик сделал то же самое. Если пройдет удачный удар, то бой будет закончен. Конечно, я с нетерпением ждут победы своего боксера, но я понимаю угрозу со стороны латышского спортсмена", – цитирует Красюка BoxingScene.

Ранее Александр Усик заявил, что возможность объединить пояса дает дополнительную мотивацию.

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