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Усик – Бриедис: онлайн трансляция боя

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Александр Усик проведет бой с Майрисом Бриедисом в Риге. Онлайн трансляция боя Усик – Бриедис начнется 27 января в 23:00.
Усик – Бриедис: онлайн трансляция боя
Усик – Бриедис: онлайн трансляция боя
worldboxingsuperseries.com

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) проведет полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО).

По мнению букмекеров, украинский боксер считается явным фаворитом противостояния. Так, на победу Александра Усика букмекерская компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,14. Успех представителя Латвии оценивается котировкой 5,2. А ничейный исход встречи – 34,0.

В Украине в прямом эфире поединок Усик – Бриедис покажет телеканал Интер.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 27-го января, начиная с 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, онлайн трансляция, WBSS, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.01.2018, 21:37
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гость
У Усика нет одного нокаутирующего удара.. у Бриедиса с этим все в порядке..
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