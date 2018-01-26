Усик – Бриедис: онлайн трансляция боя

Александр Усик проведет бой с Майрисом Бриедисом в Риге. Онлайн трансляция боя Усик – Бриедис начнется 27 января в 23:00.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) проведет полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО).

По мнению букмекеров, украинский боксер считается явным фаворитом противостояния. Так, на победу Александра Усика букмекерская компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,14. Успех представителя Латвии оценивается котировкой 5,2. А ничейный исход встречи – 34,0.

В Украине в прямом эфире поединок Усик – Бриедис покажет телеканал Интер.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 27-го января, начиная с 23:00 по киевскому времени.