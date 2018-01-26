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Усик - Бриедис: видео церемонии взвешивания

Комментариев: 1
Усик перевесил Бриедиса накануне поединка в Риге.

В Риге состоялась традиционная церемония взвешивания боксеров накануне полуфинального боя Всемирной боксерской серии.

Чемпион WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик оказался тяжелее обладателя титула WBC латвийца Маириса Бриедиса. За день до боя украинец показал вес 90,4 килограмм, а латвиец – 90,3 килограмм.

Ранее Александр Усик записал обращение к своим болельщика. Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом.

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Теги: бокс, бои, Александр Усик, Майрис Бриедис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.01.2018, 21:11
Оценка:  0
гость
Он сто грамм накатил перед взвешиванием просто
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