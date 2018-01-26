Усик: Возможность объединить пояса дает дополнительную мотивацию

Украинец прокомментировал предстоящий поединок против латвийца.

Александр Усик поделился ожиданиями от поединка против латвийского чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса.

"Возможность объединить пояса дает дополнительную мотивацию, потому что мне очень нравится зеленый цвет (цвет пояса по версии WBC, которым владеет Бриедис – прим.). Я уверен, что не проиграю бой, потому что много работал", – рассказал Усик Worldboxingsuperseries.com.

Ранее Александр Усик записал обращение к своим болельщика. Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом.

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