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Усик: Возможность объединить пояса дает дополнительную мотивацию

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Украинец прокомментировал предстоящий поединок против латвийца.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Александр Усик поделился ожиданиями от поединка против латвийского чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса.

"Возможность объединить пояса дает дополнительную мотивацию, потому что мне очень нравится зеленый цвет (цвет пояса по версии WBC, которым владеет Бриедис – прим.). Я уверен, что не проиграю бой, потому что много работал", – рассказал Усик Worldboxingsuperseries.com.

Ранее Александр Усик записал обращение к своим болельщика. Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Александр Усик, Майрис Бриедис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.01.2018, 20:45
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Похоже Бриедис в ломит Усику за язык..
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