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Ломаченко бросил Беленюка, доказав, что он мастер в единоборствах

Комментариев: 2
Василий Ломаченко показал, на что способен в греко-римской борьбе.
Жан Беленюк, Василий Ломаченко, Дмитрий Арабаджи
Жан Беленюк, Василий Ломаченко, Дмитрий Арабаджи
instagram.com/zhanbeleniuk

Чемпион во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сразился на ковре с олимпийским призером борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком.

Украинский боксер не раз доказывал свои способности в других видах спорта и на этот раз добрался до борьбы.

"Если кто-то не видел как Ломаченко бросает прогиб задним захватом, то пожалуйста", - написал Беленюк под видео.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прибыл в Ригу на бой Александра Усика, который встретится с Майрисом Бриедисом 27 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: Василий Ломаченко, Жан Беленюк, греко-римская борьба, бокс, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.01.2018, 21:42
Оценка:  -1
гость
Если бы Беленюк бросил Васю.. То Вася вряд ли встал.. Потому как у него пока нет навыков падения в боксе..
vaxxojret    26.01.2018, 20:51
Оценка:  0
vaxxojret
Покажите лучше как Беленюк бросил Василия и через сколько минут после этого броска Василий пришёл в себя и попытался подняться...
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