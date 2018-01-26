Ломаченко бросил Беленюка, доказав, что он мастер в единоборствах

Василий Ломаченко показал, на что способен в греко-римской борьбе.

Чемпион во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сразился на ковре с олимпийским призером борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком.

Украинский боксер не раз доказывал свои способности в других видах спорта и на этот раз добрался до борьбы.

"Если кто-то не видел как Ломаченко бросает прогиб задним захватом, то пожалуйста", - написал Беленюк под видео.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прибыл в Ригу на бой Александра Усика, который встретится с Майрисом Бриедисом 27 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram.