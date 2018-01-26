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Уайлдер: Когда нокаутирую Джошуа, на британском боксе можно ставить крест

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Американский боксер намерен уничтожить британский бокс.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутирует обладателя титулов WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа, тем самым уничтожив британский бокс. По мнению Уайлдера, единственная страна, где бокс на высоком уровне - это США.

"В тот момент, когда я нокаутирую Джошуа, на британском боксе можно будет ставить крест. На высоком уровне этот вид спорта был, есть и будет только в США и неважно, какие бои проходят в Великобритании. А после моей фееричной победы весь британский бокс пойдет на спад и его ничего уже не спасет", — цитирует Уайлдера Boxingscene.

Ранее Уайлдер заявил, что в предстоящем бою Джошуа - Паркер может победить новозеландец.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.01.2018, 13:48
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гость
Трепач .Ты с Энтони не выйдешь потому что трус..
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