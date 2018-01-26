Менеджер Ломаченко рассказал, почему бой с Ригондо не проводился на большой арене

Эгис Климас рассказал подробности выбора места проведения боя украинка против кубинского боксера.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), рассказал почему бой с Ригондо проводился в театре Мэдисон Сквер Гарден, а не на большой арене.

"Когда ты хороший боксер, не важно, откуда ты есть. Кто мог подумать, что какой-то парень из Филиппин станет звездой бокса. А Пакьяо шел, шел, и достиг своего. Когда хороший боксер не важно, какой ты: черный, белый, желтый, маленький… Это уже проблем не создает. Люди идут, люди тянутся и смотрят.

Что касается арены, то проблема была в том, что на этот день был запланированный хоккей. А по другим датам, что она была свободна, не могло телевидение. Согласовали лишь на 9 декабря, где и телевидение, и маленькая арена, совпали в одном месте.

Ничего здесь не такого страшного. Лучше продать всю маленькую арену, чем была бы полупустая большая. Хотя я не думаю, что она бы была полупустая, она продалась бы. Следующий бой Василия уже намечается в большой арене Мэдиссон Сквер Гарден. Никто никуда не торопится, все по плану.

Готовы ли американцы приходить на Ломаченко? Конечно, Вы же посмотрите, на бой с Ригондо арена продалась за 48 часов", – сказал Климас в интервью Xsport.ua.

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко объяснил, почему боя с Пакьяо не будет.

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