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Менеджер Ломаченко рассказал, почему бой с Ригондо не проводился на большой арене

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Эгис Климас рассказал подробности выбора места проведения боя украинка против кубинского боксера.
Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо
Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо
Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), рассказал почему бой с Ригондо проводился в театре Мэдисон Сквер Гарден, а не на большой арене.

"Когда ты хороший боксер, не важно, откуда ты есть. Кто мог подумать, что какой-то парень из Филиппин станет звездой бокса. А Пакьяо шел, шел, и достиг своего. Когда хороший боксер не важно, какой ты: черный, белый, желтый, маленький… Это уже проблем не создает. Люди идут, люди тянутся и смотрят.

Что касается арены, то проблема была в том, что на этот день был запланированный хоккей. А по другим датам, что она была свободна, не могло телевидение. Согласовали лишь на 9 декабря, где и телевидение, и маленькая арена, совпали в одном месте.

Ничего здесь не такого страшного. Лучше продать всю маленькую арену, чем была бы полупустая большая. Хотя я не думаю, что она бы была полупустая, она продалась бы. Следующий бой Василия уже намечается в большой арене Мэдиссон Сквер Гарден. Никто никуда не торопится, все по плану.

Готовы ли американцы приходить на Ломаченко? Конечно, Вы же посмотрите, на бой с Ригондо арена продалась за 48 часов", – сказал Климас в интервью Xsport.ua.

Ранее сообщалось, что менеджер Ломаченко объяснил, почему боя с Пакьяо не будет.

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Теги: Эгис Климас, Василий Ломаченко, Гильермо Ригондо, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  26.01.2018, 12:16
Оценка:  0
петенька
Таких боев нам больше не надо, хотим Майки гарсию!
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