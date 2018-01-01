Стивенсон - Баду Джек: стала известна дата боя

Боксеры проведут поединок в Монреале.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон и бывший обладатель титула в двух весовых категориях Баду Джек встретятся в ринге 19 мая, сообщает Boxingtalk.

Место боя окончательно не определено, но, по информации издания, скорее всего поединок состоится в Монреале.

Ожидается, что победитель этого боя будет соперником победителю пары Александр Гвоздик - Мехди Амар.

Ранее сообщалось, что WBC заставит Стивенсона защитить титул в бою с Альваресом.

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