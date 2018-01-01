Менеджер Ломаченко объяснил, почему боя с Пакьяо не будет

Эгис Климас рассказал, что слова Ломаченко убедили его в том, что бой с Пакьяо не нужен.

Менеджер украинского чемпиона во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас объяснил, почему команда боксера решила отказаться от боя против Мэнни Пакьяо.

По словам Климаса, на это решение натолкнул сам Ломаченко, который посчитал неправильным избивать легенду.

"Мне позвонил Боб Арум и пригласил на ужин. Поначалу я был удивлен и сам загорелся этим. Тут же начал звонить Васе, разговаривать: вот, у нас есть такая возможность. Но потом мы пообщались со всей командой, и чем больше мы говорили, чем больше ставили плюсов и минусов, дошли до того, что этот бой совсем нам не нужен.

Пакьяо на сегодняшний день — это не тот Пакьяо, который был. Он уже на спаде. И после того, как мне Вася сказал одну фразу, я сам понял, что этот бой действительно не нужен. Вася очень умно подошёл к этому и сказал: "Эгис, я не буду на этой легенде делать себе имя. У меня есть другие пути, как это сделать. Мне просто будет неловко бить легенду. Он же действительно легенда и хороший боксер. Но не сейчас — был. И если я сейчас его изобью и себе сделаю имя — это не будет правильно". Поэтому мы посоветовались и решили, что этот бой нам совсем не нужен", — рассказал Климас для Boxing. ua.

Ранее Ломаченко рассказал, почему бой против Пакьяо не интересен.

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