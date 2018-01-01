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Линарес: Ломаченко - один из лучших, хотел бы провести с ним бой

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Хорхе Линарес предпочел бы провести бой против Василий Ломаченко, а потом встретится с Майки Гарсией.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA  Хорхе Линарес хотел бы провести бой с украинским чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко.

По словам боксера, Ломаченко - один из лучших в легком и первом полусреднем весе, поэтому венесуэльский боксер хотел бы встретиться с украинцем, а после провести бой против Майки Гарсии.

"Думаю, после боя Гарсия - Липинец у меня появятся варианты провести поединок против Майки в легком или первом полусреднем весе. Возможно, я сначала проведу бой с Ломаченко в легком весе.

Если честно, особых предпочтений у меня нет. Ломаченко – потрясающий боец, он меньше и моложе меня. Он олимпийский чемпион и завоевал титул в профессиональном боксе. Как по мне - он один из лучших в легком и первом полусреднем весе.

Я бы хотел сначала провести бой с Ломаченко, а потом с Майки Гарсией в первом полусреднем, потому что я думал о том, чтобы провести еще один или два боя в легком весе, а затем перейти к первому полусреднему, где я могу сразиться с Гарсией", – цитирует Линареса Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, бокс
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