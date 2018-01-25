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Усик – Бриедис: как прошла финальная пресс-конференция

Комментариев: 4
В Риге прошла финальная пресс-конференция, посвященная полуфинальному бою WBSS.
Усик – Бриедис: заключительная пресс-конференция перед боем
Усик – Бриедис: заключительная пресс-конференция перед боем
K2 Promotions

В четверг, 25 января, состоялась заключительная пресс-конференция, посвященная поединку 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом, на которой спортсмены и их представители ответили на вопросы журналистов.

Александр Усик отметил, что на бой прилетят его родные и друзья. Также команда нашего боксера ожидает присутствие в зале большой армии украинских болельщиков.

Его оппонент, в свою очередь, заявил, что для него деньги не будут стоять на первом месте в этом поединке.

Сандис Клейнс, наставник Майриса Бриедиса, признался, что Александр Усик имеет лучшую статистику, чем его подопечный, однако он вместе с командой сделали все, чтобы хорошо подготовить своего подопечного.

"Нам выпала возможность принять участие в турнире. Уже на стадии полуфинала мы можем объединить пояса. Это очень важно, интересно и престижно", – рассказал тренер украинца Сергей Ватаманюк.

После общения с представителями СМИ боксеры провели традиционную битву взглядов:

Объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

Смотри также яркие cнимки заключительной пресс-конференции.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, пресс-конференция, Сандис Клейнс, Сергей Ватаманюк
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.01.2018, 21:25
Оценка:  -1
гость
Может играть человеческий фактор и многое другое.. Так что нужно смотреть а не гадать..
гость  (аноним)  25.01.2018, 21:16
Оценка:  -1
гость
Зачем вообще драться. отдать все пояса что есть Усику и дело с концом.. Не бегите впереди паровоза. Один удар может решить все. Много было по жизни фаворитов и многие проигрывали в одну калитку...
its_ok    25.01.2018, 19:20
Оценка:  +2
its_ok
Майрис крепкий, умный, с яйцами мужик, но Саша лучший, реально лучший!!! И кто ему может предоставить проблемы сразу и не приходит в голову, после Джошуа, который просто мощнее, по всему остальному Саша не уступает. Хей, Белью, Уайдлер, Фюри (если востановится) соперники для конкуренции, все остальные поймают звезду от Усика
its_ok    25.01.2018, 19:23
Оценка:  +2
its_ok
Уайдлер исключительно из-за длины рук конкурент, а так по всем статьям Усик превосходит
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