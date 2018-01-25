Усик – Бриедис: как прошла финальная пресс-конференция

В Риге прошла финальная пресс-конференция, посвященная полуфинальному бою WBSS.

В четверг, 25 января, состоялась заключительная пресс-конференция, посвященная поединку 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом, на которой спортсмены и их представители ответили на вопросы журналистов.

Александр Усик отметил, что на бой прилетят его родные и друзья. Также команда нашего боксера ожидает присутствие в зале большой армии украинских болельщиков.

Его оппонент, в свою очередь, заявил, что для него деньги не будут стоять на первом месте в этом поединке.

Сандис Клейнс, наставник Майриса Бриедиса, признался, что Александр Усик имеет лучшую статистику, чем его подопечный, однако он вместе с командой сделали все, чтобы хорошо подготовить своего подопечного.

"Нам выпала возможность принять участие в турнире. Уже на стадии полуфинала мы можем объединить пояса. Это очень важно, интересно и престижно", – рассказал тренер украинца Сергей Ватаманюк.

После общения с представителями СМИ боксеры провели традиционную битву взглядов:

Объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

Смотри также яркие cнимки заключительной пресс-конференции.

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