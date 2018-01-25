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Тренер Усика: Бриедис – очень высокая планка, которую мы сами подняли

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Сергей Ватаманюк оценил соперника Александра Усика в полуфинале WBSS – Майриса Бриедиса.
Сергей Ватаманюк
Сергей Ватаманюк
K2 Promotions

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика Сергей Ватаманюк назвал соперника своего подопечного – обладателя титула WBC Майриса Бриедиса самым сильным оппонентом для украинца. 

"Мы понимаем, что, что бой против Бриедиса – это очень большой поединок и высокая планка, которую мы сами себе подняли. Это действительно, на сегодняшний день, самый сильный соперник для Саши.

В современном боксе объединительных боев не так много, ведь каждый держится за свой пояс, а самих боксеров держат их промоутеры и менеджеры. Поэтому это редкость.

В данном случае, нам выпала такая возможность принять участие в турнире, и уже на стадии полуфинала мы можем объединить пояса. Это очень важно, интересно и престижно. Это новый вызов для нашей команды", – сказал Ватаманюк на пресс-конференции.

Ранее тренер Майриса Бриедиса оценил статистику Александра Усика.

Смотри видео битвы взглядов Усик – Бриедис, а также яркие моменты заключительной пресс-конференции.

Бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Сергей Ватаманюк, Александр Усик, WBSS, бокс
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