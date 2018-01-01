5 причин, почему Усик должен выиграть бой с Бриедисом

Разбираемся в преимуществах украинского боксера перед поединком в Латвии.

В субботу, 27 января, в Риге состоится первый полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом.

Усик владеет поясом чемпиона мира по версии WBO, Бриедис – чемпион в этом же весе, но по версии WBC. Победитель боя заберет оба пояса.

Мы все надеемся на победу Усика и выделяем пять главных факторов, которые должны помочь украинцу одержать победу.

1. Преимущество в технике. То, что выделяет Усика над другими боксерами этой весовой категории, – это отличная любительская школа и поставленная техника Анатолием Ломаченко и другими тренерами на аматорском уровне. Попытаться переиграть Усика в технике у Бриедиса шансов мало, а чтобы попасть, нужно еще найти момент, а украинец как раз эти моменты соперникам не предоставляет.

2. Тайминг. Усик превосходит Бриедиса в скорости и маневренности, но главное – он чувствует дистанцию и знает, каким образом не подпустить к себе соперника, в какой момент лучше всего выбросить удар. Хук пытался навязать Усику вязкий бой с клинчами, но быстро получил отпор и отказался от этой тактики.

3. Ум. Александр Усик - умный и хитрый боксер. Это проявилось даже в том, что Усик сам выбрал себе Хука, он очень хорошо знал, что делал. Саша выбрал соперника, которого он точно побьет и в бою с которым, он будет отлично смотреться. Да и непосредственно в самих поединках Усик грамотно изучает манеру боя соперника и подстраивается под нее, изматывая боксера напротив и добивая в последних раундах.

4. Отличная подготовка. У Усика при подготовке к бою были хорошие спарринг-партнеры, которые по стилю и по данным похожи на Бриедиса. По их словам, Саша набрал хорошую форму. Так что не должно быть проблем и с готовностью провести в высоком темпе все 12 раундов.

5. Желание. Усик не скрывает своих планов выиграть Суперсерию и стать абсолютным чемпионом. И для него это не цель, а шаг на пути к более высоким целям. Бриедис и без победы над Усиком уже очень популярен в стране и в случае дальнейших успехов украинца Майрис успешно продолжит карьеру, так как может сказать, что проиграл сильнейшему.

Но есть и еще один подтекст для Усика – Александр Усик утверждает, что принять участие во Всемирной суперсерии его привлекли не деньги, а возможность завладеть Кубком Мохаммеда Али - трофеем, который получит чемпион.

"Я родился в один день с Али. Мохаммед для меня был и остается легендой, самым великим бойцом в истории. Поэтому для меня почетно побороться за Кубок имени Али".

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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