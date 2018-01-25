Поединок: видеостих о битве Владимира Кличко и Энтони Джошуа

Поэт и спортивный комментатор Дмитрий Лазуткин написал стихи о бое Кличко – Джошуа.

В апреле 2017 года Владимир Кличко провел поединок против англичанина Энтони Джошуа. В напряженном и драматичном бою победу одержал Джошуа. Для украинца этот поединок стал последним в его карьере профессионального боксера.

Бой запомнится зрителям надолго. Происходящее в ринге не позволяло поклонникам бокса расслабиться ни на секунду. Чаши весов колебались то в одну, то в другую сторону. На экваторе 12-раундового противостояния Владимир Кличко был очень близок к победе. Но… По итогам года многие издания признали этот бой поединком 2017 года.

Осенью, когда Владимир заявил о завершении своей карьеры, возникла идея создания нестандартного проекта об этом великом поединке. В поэтической форме. Поэт и спортивный комментатор Дмитрий Лазуткин написал стихи о бое Кличко – Джошуа и они легли в основу проекта "Поединок". Затем композитор Александр Удовенко написал музыку и был смонтирован видеоряд. Так получился видеостих "Поединок".

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа вошел в топ-20 событий года.

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