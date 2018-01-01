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Усик дал ценный совет украинской молодежи

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Непобедимый боксер излил душу о своих соотечественниках накануне боя с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
кадр из видео

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик откровенно признался, чего хочет от молодого поколения в Украине.

"Хочется показывать хороший пример, чтобы люди шли в спорт. Чтобы они шли правильным путем и делали правильные вещи – не злились, дружили, прощали друг друга, даже если их обидели. Чтобы занимались спортом и не обижали слабых. Наоборот – если видели несправедливость, то не проходили мимо и говорили: "Моя хата з краю - нічого не знаю", а пытались исправить эту несправедливость. Потому что нельзя быть в стороне, когда горе у кого-то.

Самое плохое в этой ситуации – равнодушие. Это большой грех. И я хочу, чтобы в моей стране ребята учились, развивались, занимались спортом, были сильными и самообразованными", – сказал Усик в интервью Luckypunchnet.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, WBSS, бокс
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