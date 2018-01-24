Ломаченко: Бой с Пакьяо ничего мне не даст

Украинскому боксеру не интересен бой против легендарного филиппинца.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) ответил на вопрос о том, что он сделает, если бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) сам ему позвонит и предложит завершить его карьеру их поединком.

"Зачем ему звонить боксеру на две весовые категории ниже? Если ты легенда и ты хочешь уйти на пенсию, то есть Теренс Кроуфорд, который близок к твоей весовой категории, есть Джефф Хорн, которому ты якобы проиграл, – предложи ему реванш. Если я завтра решу завершить карьеру, то я же не буду просить кого-то из второго легчайшего веса (до 55,2 кг) провести со мной прощальный бой.

Мне приятно, конечно, это хорошие деньги, но я в боксе не ради них. Что бы я не сказал, будут люди, которые тебя поддерживают и нет. Сейчас скажут, что я трус, не хочу провести бой с легендой. Но я знаю, как и мой отец, что этот бой ничего мне не даст", – сказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.

Ранее сообщалось, что отец Ломаченко против боя с Пакьяо.

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