Отца Мейвезера могут арестовать за нападение на женщину

Полиция уже выдала ордер на арест отца непобедимого боксера.

Отец непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера может быть арестован полицией США.

Причиной этому является то, что Мейвезер-старший напал на девушку после боя между казахом Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Он пытался вытолкнуть ее из машины, однако она не поддавалась и ему пришлось применить силу, в ходе чего повредил даме ногу.

Во вторник, 16 января, полиция выдала ордер на арест Мейвезера-старшего, хотя он сам не согласен с обвинениями, поскольку он считает, что она пыталась просто заработать денег.

Отметим, что Мейвезер-старший также, как и его сын, был профессиональным боксером. Он провел 35 поединков, в которых 28 раз победил, шесть раз проиграл и один раз свел бой вничью.

Ранее отец Флойда Мейвезера заявил, что его сын толком не готовился к бою с Конором Макгрегором и остановил бы Конора гораздо раньше, если бы тренировался так, как обычно.

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