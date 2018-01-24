Усик- Бриедис: все о бое

Подробности и все события вокруг поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса.

В субботу, 27 января, в Риге состоится первый полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латышем Майрисом Бриедисом.

Усик владеет поясом чемпиона мира по версии WBO, Бриедис – чемпион в этом же весе, но по версии WBC. Победитель боя заберет оба пояса.

Усик в 1/4 финала в Берлине нокаутировал Марко Хука, а Бриедис в Риге по очкам победил Переса.В того времени началась подготовка к поединку.

На организацию боя претендовали Киев, Рига и Чикаго, а вот сам Усик сказал, что вероятно это будет европейский город, но не Киев.

Еще до объявления даты Усик начал подготовку к бою в Буковеле. В итоге украинцу пришлось продлить свою подготовку на две недели, потому что первоначально бой планировалось провести 13 января.

6 декабря стало известно, что бой Усик – Бриедис пройдет в Риге. Цена билетов на бой стартовала от 50 евро и в итоге, по ожиданиям, около половина болельщиков будет из Украины.

Сразу после объявления места боя Усик заявил, что ему все равно, где проводить бой, а также обратился к Бриедису с предложением "потрудиться на славу в тренировочных лагерях и подарить фанам красивый бокс".

Уже точно за бой с Бриедисом Усик получит гонорар в 800 тысяч долларов, плюс столько же в случае победы.

Первый раз после объявления боя Усик и Бриедис встретились за месяц до поединка на пресс-конференции в Риге. Тогда же боксеры впервые взвесились, что предусмотрено правилами WBC - за 30 дней до поединка вес украинца был 95,7 кг, а у латвийца 95,5 кг.

Украинец заявил представителям СМИ, что его не интересует место проведения поединка: "Даже если бы бой назначили на Луне, мы бы поехали туда и боксировали бы там".

Тренер спортсмена Сергей Ватаманюк, в свою очередь, рассказал о подготовке нашего боксера.

Майрис Бриедис также поделился ожиданиями от противостояния, добавив, что не отдаст так просто чемпионский пояс Александру Усику.

После общения с журналистами боксеры провели традиционную битву взглядов.

Если первая честь подготовки Усика проходила в Буковели, то на вторую для спаррингов он приехал в Киев. Помогали украинцу бывший чемпион Европы опытный Матеуш Мастернак из Польши и перспективные небитые британцы Айзек Чемберлен и Микаэль Лаваль, Алексей Папин из России и украинские боксеры, например, Дмитрий Кучер.

18 января Александр Усик в Киеве пообщался с прессой. В первую очередь Александр рассказал, что не обращает внимания на то, что его считают фаворитом. Да и вообще ему уделяется много внимания. "Я не считаю себя сильнее всех. Я просто качественно делаю свою работу и делаю ее достаточно много".

Касаемо соперника, то на украинца Майрис произвел абсолютно позитивное впечатление, а в ответ на слова тренера Бриедиса, что у Усика слабый удар, предложил позвонить Марко Хуку. Также Александр подтвердил желание подняться в супертяжелый вес и встретиться с Энтони Джошуа.

Тренер Усика Сергей Ватаманюк рассказал, что подготовка к бою с Бриедисом шла на две недели дольше планируемой, а также поведал о процессе выбора спарринг-партнеров.

Был затронут и другой полуфинал турнира - во время общения с журналистами Усик отметил, что победителем боя Гассиев – Дортикос, который пройдет 3 февраля, видит россиянина.

Перед поединком на YouTube-канале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) вышел документальный фильм, посвященный предстоящему поединку. В нем показана подготовка боксеров к бою, их жизнь за пределами ринга и многое другое.

В понедельник, 22 января, Усик завершил подготовку к поединку и вместе с командой отправился в Латвию.

На следующий день Усик и Бриедис провели открытые тренировки. После них боксеры провели взвешивание за неделю до боя. Вес Усика составил 93,5 кг, Бриедиса – 94 кг. За день до боя оба должны вписаться в лимит категории 90,7 кг.

В Украине в прямом эфире бой Усик – Бриедис покажет телеканал Интер. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис. Сообщается, что в андеркарте главного поединка состоятся 9 боев.

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