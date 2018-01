Уорд намекнул на скорое возвращение

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд усердно работает над своим весом и готовит своим болельщикам "кое-что особенное". Об этом сам Уорд написал в своем Twitter.

"Прошлой ночью я весил 199 фунтов. Это все мускулы. Я работаю над этим", — написал Уорд.

"Мы работаем над чем-то особенным", — добавил боксер, опубликовав свое фото.

We're working on something special 🙏🏽 pic.twitter.com/y7OmloOoRM