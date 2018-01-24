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Уорд намекнул на скорое возвращение

Комментариев: 1
Андре Уорд пообещал любителям бокса "кое-что особенное".
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд усердно работает над своим весом и готовит своим болельщикам "кое-что особенное". Об этом сам Уорд написал в своем Twitter.

"Прошлой ночью я весил 199 фунтов. Это все мускулы. Я работаю над этим", — написал Уорд.

"Мы работаем над чем-то особенным", — добавил боксер, опубликовав свое фото.

Что именно имел в виду боксер под фразой "кое-что" особенное - остается только догадываться. Но речь может идти о возвращении на ринг в новой весовой категории.

Напомним, в сентябре нынешнего года Андре Уорд принял решение завершить карьеру. Украинец Александр Гвоздик предположил, что уход Уорда может быть не окончательным, а только по расчету.

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Теги: Андре Уорд, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.01.2018, 13:14
Оценка:  0
гость
Нахера он нужен этот боец без правил..
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