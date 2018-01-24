Уорд намекнул на скорое возвращение
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд усердно работает над своим весом и готовит своим болельщикам "кое-что особенное". Об этом сам Уорд написал в своем Twitter.
"Прошлой ночью я весил 199 фунтов. Это все мускулы. Я работаю над этим", — написал Уорд.
"Мы работаем над чем-то особенным", — добавил боксер, опубликовав свое фото.
We're working on something special 🙏🏽 pic.twitter.com/y7OmloOoRM— Andre S.O.G. Ward (@andreward) January 24, 2018
Что именно имел в виду боксер под фразой "кое-что" особенное - остается только догадываться. Но речь может идти о возвращении на ринг в новой весовой категории.
Напомним, в сентябре нынешнего года Андре Уорд принял решение завершить карьеру. Украинец Александр Гвоздик предположил, что уход Уорда может быть не окончательным, а только по расчету.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил