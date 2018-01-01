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Усик и Бриедис взвесились за неделю до боя

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Совсем немного остается до поединка в Латвии.
Александр Усик
Александр Усик
sputniknewslv.com

Подготовка к поединку между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом выходит на финишную прямую.

За неделю до боя спортсмены провели традиционную церемонию взвешивания – вес Усика составил 93,5 кг, Бриедиса – 94 кг. Отметим, что на церемонии, которая проходила за 30 дней до поединка вес украинца был 95,7 кг, а у латвийца 95,5 кг.

Чтобы в ложится в лимит категории 1 тяжелого веса (90,7 кг) им обоим нужно за 7 дней скинуть около трех килограмм.

Ранее Александр Усик и Майрис Бриедис провели открытые тренировки в Риге. Украинец отметил, что его не пугает то, что бой пройдет на родине оппонента.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Александр Усик, Майрис Бриедис, взвешивание
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