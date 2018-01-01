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Билеты на бой Джошуа – Паркер расхватали за полдня

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У желающих попасть на поединок еще будет такая возможность.
Энтони Джошуа и Джозеф Паркер
Энтони Джошуа и Джозеф Паркер
boxingscene.com

На объединительный поединок в супертяжелом весе, в котором встретятся чемпион WBA (Super) и IBF 28-летний британец Энтони Джошуа и чемпион WBO 26-летний новозеландец Джозеф Паркер, продано уже около 70 тысяч билетов.

В свободный доступ билеты на бой Джошуа – Паркер поступили в полдень 23 января и уже к вечеру осталось ограниченное количество дорогих билетов.

Сообщается, что болельщики еще смогут купить билет, когда 29 января в продажу поступит последняя часть из запланированных к продаже.

Напомним, что свой следующий бой Паркер проведет 31 марта в Кардиффе, когда встретится с Энтони Джошуа.

Смотрите, как прошла первая встреча Джошуа и Паркера.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс
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