Красюк о новом хите Усика: Улыбались очень много раз

Промоутер украинского боксера рассказал, как команду встретила Рига.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк поделился подробностями перелета в Ригу Александра Усика и его команды в Ригу, где состоится бой полуфинала WBSS Усик - Бриедис.

По его словам, атмосфера в Риге теплая, а команда украинца в отличном настроении.

"Долетели супер. Полтора часа в самолете и мы на месте. Надеялись, что Рига встретит более теплой погодой, чем в Киеве, однако, напрасно – здесь -6 и снег. В аэропорту нас ждали несколько съемочных групп. Саша дал несколько поздравительных интервью, и мы поехали в отель.

Настроение в команде отличное. Несмотря на прохладную погоду, здесь очень теплая атмосфера. Вчера вместе обедали с промоутером Бриедиса Альбертом Сиестой и местными организаторами. Пообщались относительно организации, они поделились своими мыслями о темпах продажи билетов, особенностях подготовки к поединку и другом.

В самолете к нему постоянно подходили люди. То же самое происходило и в аэропорту. Даже таможенники попросили сфотографироваться, пока мы ждали багаж.", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Промоутер не обошел и недавно опубликованный ролик Усика под названием I'm feel, где боксер высмеял собственное владение английским языком.

"Я зашел в команду к Саше, и мы вместе с Сергеем Ватаманюком прослушали новый релиз I’m very feel. Улыбались очень много раз", - сказал промоутер.

Ранее сообщалось, что что Сергей Деревянченко спрогнозировал победу Усика в бое с Бриедисом. А эксперт Сергей Долбилов заявил, что Александру будет тяжело в этом поединке.

Напомним, бой Усик - Бриедис состоится в Риге 27 января. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Бриедис, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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