WBSS представила документальный фильм о бое Усик – Бриедис

Боксеры встретятся в полуфинале суперсерии 27 января в Риге.

На YouTube-канале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) вышел документальный фильм, посвященный предстоящему поединку чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика (13-0, 11 КО) против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО).

В нем показана подготовка боксеров к бою, их жизнь за пределами ринга и многое другое.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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