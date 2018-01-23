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Бриедис – очень неудобный боксер и будет грешить клинчами – эксперт

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Михаил Завьялов рассказал, каким видит бой Усик – Бриедис.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
Getty Images

Президент Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился прогнозом на бой полуфинала Всемирной боксерской суперсериии, в котором встретятся Александр Усик и Майрис Бриедис, а также охарактеризовал стиль латвийца.

"Бриедис – чемпион мира и очень неудобный боксер. Чем именно неудобный? Он, как мы говорим, корявый, но собранный, и хорошо держит удар. У него неклассический стиль. Будет ли грешить клинчами? Ну конечно! Он грязноватый боец, поэтому нужно следить за головой, чтобы не получить рассечение. Но Усик к этому готов: его многие и клинчевали, и бодали, и он выходил из этих положений... Бриедис будет боксировать у себя дома. Мне ребята из Риги рассказывают, что там вся Латвия на ушах стоит! Думаю, победителя определят по очкам. Кстати, сделали интересное новшество: чтобы не было ничьей, ввели четвертого судью. Это будет бельгиец ван дер Виль, который при равном результате должен будет определить победителя", – рассказал Завьялов в комментарии Сегодня.

Несмотря на это, специалист считает, что победа будет на стороне украинца.

"Даю преимущество Александру – 70 на 30%. Он, на мой взгляд, более талантливый и подготовленный. Усик показывает красивый, современный, искрометный бокс, как и его товарищ Ломаченко. Он высокотехничный боксер, с хорошей скоростью ног, джеб у него классический. Но, конечно, нельзя допускать шапкозакидательства", – сказал Завьялов.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко спрогнозировал победу Усика в бое с Бриедисом. А эксперт Сергей Долбилов заявил, что Александру будет тяжело в этом поединке.

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Теги: александр усик видео боя, Майрис Бриедис, WBSS, бокс
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Комментариев (1)
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Alexgr    23.01.2018, 13:16
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Alexgr
интересно, что когда Вова Кличко грешил клинчами - это норм, а тут -опа! Это плохо? Двойная бухгалтерия, господа
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