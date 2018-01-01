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Стала известна дата следующего боя Редкача

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Соперник украинского боксера пока неизвестный.
Иван Редкач
Иван Редкач
facebook.com/luckypunch.net

Украинский полусредневес Иван Редкач (20-4-1, 16 КО) свой следующий бой проведет в мае, сообщает Luckypunch.net.

По информации источника, уроженец Шостки вернется в ринг на большом шоу в Лос-Анджелесе, на арене Staples Center.

Подготовку к будущему поединку Редкач начнет во вторник, 23 января. Первый ее этап пройдат в Сан-Франциско.

На данный момент соперник украинца не известен. Это может быть, как Джон Молина (30-7, 24 КО), с которым Редкач хочет провести реванш, так и другой оппонент.

Отметим, что американец уже заявлял, что не намерен снова выходить в ринг против украинца, однако, в команде Редкача надеются, что Молина передумает.

Ранее сообщалось, что Редкач вызвал Молину на реванш.

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Теги: Иван Редкач, бой, дата, бокс
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