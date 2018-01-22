Все или ничего: промо видео боя Усик – Бриедис

Представляем вашему вниманию промо ролик, посвященный боксерскому поединку между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) встретиться в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 KO).

Транслятор поединка телеканал Интер представил промо видео, посвященный вечеру бокса Усик – Бриедис.

"Все или ничего. Кубок легендарного Мохаммеда Али диктует жесткие правила. Это будет бой двух чемпионов. Битва непобедимых. Это будет настоящий и великий бокс", – идет речь в ролике.

Ранее сообщалось, что Александр Усик завершил подготовку к бою с Майрисом Бриедисом и уже прибыл в Ригу.

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