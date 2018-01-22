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Отец Ломаченко против боя с Пакьяо

Комментариев: 3
Боб Арум рассказал о о возможном поединке Василия Ломаченко и Мэнни Пакьяо.
Боб Арум
Боб Арум
BoxingScene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный поединок украинского чемпиона Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).

"Сейчас этот бой нереален, потому что так решил отец Ломаченко. Он против того, чтобы Василий поднимался сразу же на две весовые категории. Поединок между Ломаченко и Пакьяо состоится, но не следующим.

Когда ожидать следующие поединки Пакьяо и Ломаченко? Чем быстрее, тем лучше. Ломаченко – в апреле, но не 21 апреля, не в рамках шоу, в котором Теренс Кроуфорд встретится с Джеффом Хорном. Скорее всего, 28 апреля", – цитирует Арума BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что Арум хочет устроить бой Кроуфорда и Хорна в апреле 2018 года.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, отец, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.01.2018, 21:00
Оценка:  0
гость
Отец Ломаченко говорит .. Пусть Пак больше состарится потом мы с ним выйдем..Позор аферистам.. Как они этого Ригандо затащили это ничего.. и гордятся что они заставили его сдаться..ССыкуны..
гость  (аноним)  22.01.2018, 19:33
Оценка:  0
гость
А ТЫ ПИЗДУН!
гость  (аноним)  22.01.2018, 19:16
Оценка:  0
гость
Сцикун
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