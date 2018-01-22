Отец Ломаченко против боя с Пакьяо
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный поединок украинского чемпиона Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).
"Сейчас этот бой нереален, потому что так решил отец Ломаченко. Он против того, чтобы Василий поднимался сразу же на две весовые категории. Поединок между Ломаченко и Пакьяо состоится, но не следующим.
Когда ожидать следующие поединки Пакьяо и Ломаченко? Чем быстрее, тем лучше. Ломаченко – в апреле, но не 21 апреля, не в рамках шоу, в котором Теренс Кроуфорд встретится с Джеффом Хорном. Скорее всего, 28 апреля", – цитирует Арума BoxingTalk.
Ранее сообщалось, что Арум хочет устроить бой Кроуфорда и Хорна в апреле 2018 года.
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