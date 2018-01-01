Боксеры ведут переговоры о бое, который может состояться в Англии.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс заявил о переговорах с Тайсоном Фьюри на предмет проведения боя.

По словам боксера, в свои 46 лет он находится в лучшей форме и готов побороться за титул.

"У меня есть еще 2-3 года для боксерской карьеры. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с Тайсоном Фьюри. Мне он не нравится, а для боя это то, что нужно. Бой может состояться в Манчестере или Лондоне.

2018 год обещает стать грандиозным для меня. Время играет мне на руку. В 46 лет моя физическая форма лучшая за всю карьеру. Я могу стать самым старым боксером, который смог стать чемпионом мира, и который возьмет титул в трех разных десятилетиях.

После победы над Фьюри я стану претендентом на титул. Я - один из самых узнаваемых тяжеловесов в мире", - цитирует Бриггса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что WBA отстранила Бриггса на полгода из-за употребления допинга, в чем признался сам боксер.

После того, как Бриггс вернулся к тренировкам, он неоднократно говорил о намерении провести бой с Фьюри.

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