В Швеции могут запретить профессиональный бокс

Скандинавы считают этот спорт слишком опасным для жизни.

Шведское агентство по охране труда рассматривает возможность запрета профессионального бокса в стране, сообщает BoxingScene.

С такой инициативой выступили после инцидента с участием боксера Эрика Скоглунда, который в начале декабря во время спарринга получил закрытую черепно-мозговую травму. У спортсмена случилось кровоизлияние в мозг, после чего он впал в кому. Его удалось спасти и сейчас он проходит реабилитацию.

Решение о запрете бокса может быть принято после детального расследования и обсуждения инцидента.

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