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Усик: Я уважаю Бриедиса, хотя его стиль немного скучен

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Украинский боксер не может дождаться, когда завоюет пояс WBC.
Майрис Бриедис и Александр Усик
Майрис Бриедис и Александр Усик
boxing-mma.com

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о предстоящем бое в полуфинале World Boxing Super Series против Маириса Бриедиса.

"Как буду себя чувствовать в Риге? Пусть Майрис Бриедис об этом думает, а не я. Все, что я знаю, это то, что мои соотечественники приедут в Ригу, чтобы поддержать меня.

Это будет большой бой и большой день в моей карьере. Это объединительный бой. Мне нравится драться за трофей Мохаммеда Али. У меня есть пояс WBO, а у Бриедиса – WBC. Мне нравится зеленый цвет, а пояс WBC именно такого цвета, поэтому я не могу дождаться, чтобы заполучить его.

Мне нечего сказать о латвийце. Его стиль немного скучен, но я его уважаю. Бриедис – чемпион мира, поэтому он должен быть хорошим.

Я уважаю всех своих соперников. Я уважаю даже Марко Хука, который плохо отзывался обо мне и толкнул на пресс-конференции. Я знаю, через что боксеры проходят, чтобы выйти в ринг. Это требует много тренировок и работы, и я всегда буду уважать это", – цитирует Усика World Boxing News.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, WBSS, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2018, 20:58
Оценка:  0
гость
19-19 а на х..у...й ты пошёл да?
гость  (аноним)  21.01.2018, 19:19
Оценка:  -1
гость
Во Козел дает... Опять свои понты выкидывает.
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