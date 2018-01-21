Голуб нокаутировал колумбийского противника

Украинец Иван Голуб записал в свой актив очередную досрочную победу.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб закрыл спорное поражение американцу Джемонтею Кларку досрочной победой над колумбийским джорнименом Фиделем Монтерроса Муньосом.

Бой прошел при полном преимуществе украинца, который во втором раунде дважды отправлял в нокдаун колумбийца, а после еще одного нокдауна в третьем раунде угол Муньоса принял решение остановить односторонний поединок.

Добавим, что в главном бою вечера Эролл Спенс нокаутировал Ламонта Питерсона.

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