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Голуб нокаутировал колумбийского противника

Комментариев: 4
Украинец Иван Голуб записал в свой актив очередную досрочную победу.
Иван Голуб
Иван Голуб
boxingscene.com

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб закрыл спорное поражение американцу Джемонтею Кларку досрочной победой над колумбийским джорнименом Фиделем Монтерроса Муньосом.

Бой прошел при полном преимуществе украинца, который во втором раунде дважды отправлял в нокдаун колумбийца, а после еще одного нокдауна в третьем раунде угол Муньоса  принял решение остановить односторонний поединок.

Добавим, что в главном бою вечера Эролл Спенс нокаутировал Ламонта Питерсона.

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Теги: бокс, Иван Голуб
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Комментариев (4)
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петенька  (аноним)  21.01.2018, 12:25
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  21.01.2018, 12:00
Оценка:  -1
гость
11.32 У меня в этом проблем нет. могу тебе одолжить..
гость  (аноним)  21.01.2018, 10:41
Оценка:  -1
гость
Х о х л ы радуйтесь. и плачьте что усику 27 к и р д ы к..
ukrodess    21.01.2018, 11:32
Оценка:  +1
ukrodess
возьми кредит под залог своей квартиры и поставь на победу бриедиса
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