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Спенс досрочно победил Питерсона

Комментариев: 2
Эррол Спенс защитил свой чемпионский титул.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
boxingscene.com

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс победил Ламонта Питерсона техническим нокаутом, впервые защитив свой титул.

Уже с третьего раунда чемпион задал высокий темп, к которому Питерсон, похоже, не был готов.

Спенс работал привычно - расстреливал двоечками, чередуя атаки по корпусу и в голову. В 5-м раунде атака Спенса завершилась левым хуком, и Питерсон оказался на канвасе, но сумел продолжить бой и даже временами неплохо контратаковал.

В 7-м раунде Спенс еще больше взвинтил темп, Питерсон хоть и продержался до гонга, но на 8 раунд уже не вышел.

Теперь рекорд 28-летнего Эррола Спенса – 23 победы в 23 боях. 20 из них закончились нокаутами.

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Теги: Эррол Спенс, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2018, 12:02
Оценка:  0
гость
Разверну и без того разодраный твой пуканище черенкмо от лопаты если еще раз появишься мразь здесь.
петенька  (аноним)  21.01.2018, 09:48
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
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