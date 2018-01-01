Промоутер Джошуа: Бой с Фьюри – вопрос телефонного звонка

Эдди Хирн предположил, что бой Джошуа – Фьюри мог бы состояться летом, если бы Тайсон действительно этого хотел.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о готовности организовать бой своего подопечного против Тайсона Фьюри, а состояться он бы мог уже летом.

"Приятно видеть, что Фьюри возвращается в дивизион. Джошуа каждый раз доказывает, что он готов боксировать с любым соперником, и уже скоро он проведет второй объединительный бой в карьере и совершит пятую защиту титула. Это великолепно. Так что если Тайсон Фьюри так хочет боя с ним, то это вопрос телефонного звонка.

Он отличный боец с характером. Джошуа – Фьюри был бы большим боем, но сейчас мы хотим разобраться с тем, что нам уже доступно. Пока мы хотим все пояса. Если нам предстоит их защищать в бою с Фьюри, то пожалуйста. Вместо его болтовни в Twitter, нам нужно сесть и поговорить о том, как организовать этот бой. Это может произойти летом, если он прям сразу хочет этого поединка, то для Джошуа это точно не проблема", – цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года может состояться поединок Джошуа – Поветкин.

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