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Тренер Пакьяо назвал вес для боя с Ломаченко

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Фредди Роуч не думает, что Пакьяо опустится в легкий вес.
Тренер Пакьяо назвал вес для боя с Ломаченко

Тренер бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо (59-2-7, 38 КО) Фредди Роуч заявил, что филиппинец не сможет опуститься в легкий вес ради боя с Василием Ломаченко (10-1, 8 КО). Роуч назвал дивизион, в котором может состояться поединок:

"Я думаю, что бой Ломаченко – Пакьяо может состояться только в первом полусреднем весе. Мэнни не сможет опуститься ниже 63,5 килограмм", – сказал Роуч.

Отметим, что свой последний бой Ломаченко провел в дивизионе до 58,9 кг, а Пакьяо – до 66,6 кг.

Напомним, с самого начала разговоров о поединке украинца с филиппинцем Роуч поддерживал идею организации этого боя. В свою очередь менеджер Ломаченко заявил, что этот поединок не имеет смысла для украинца.

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Теги: Фредди Роуч, Мэни Пакьяо, Василий Ломаченко, весовая категория, бокс
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