Билли Джо Сондерс узнал имя следующего соперника

Чемпиона WBO встретится с бывшим соперником Геннадия Головкина.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) проведет защиту титула в бою с соотечественником Мартином Мюрреем (36-4-1, 17 КО). О поединке официально объявили телеканал BT Sport, боксеры и их промоутеры.

Бой Сондерс – Мюррей станет главным событием вечера бокса, который пройдет 14 апреля в Лондоне. В со-главном событии состоится поединок за вакантный пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе – за него поборются британец Терри Фланаган (33-0, 13 КО) и американец Морис Хуккер (23-0, 16 КО).

Титул WBO Сондерс завоевал в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35-3, 24 КО). Предстоящая защита станет для него четвертой – во всех случаях чемпион проводил на ринге все 12 раундов, в том числе и в последнем поединке, в котором он 16 декабря в канадском Лавале победил местного боксера Давида Лемье (38-4, 33 КО).

В свою очередь 35-летний Мюррей в пятый раз за карьеру поборется за титул чемпиона мира. В среднем весе в 2011 году он завершил вничью поединок с обладателем титула WBA (Super) немцем Феликсом Штурмом (40-5-3, 18 КО), в 2013 году проиграл решением аргентинцу Серхио Мартинесу (51-3-2, 28 КО) бой за пояс WBC, а в 2015 году уступил техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО), который защищал титулы WBA (Super) и IBO.

После этого Мюррей поднялся во второй средний вес, но и здесь потерпел неудачу. В 2015 году британец решением уступил немецко-армянскому боксеру Артуру Абрахаму (46-6, 30 КО) в поединке за титул WBO. В 2017 году Мюррей вернулся в средний вес и сейчас владеет региональным титулом WBA Inter-Continental, тогда как главный пояс этой организации принадлежит Головкину.

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