Паркер угрожает Джошуа сырой рыбой

Новозеландец пообещал откусить британцу голову.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер любит перекусить сырой рыбой, скорпионами, тарантулами и прочей живностью. Следующим в меню боксера станет обладатель титулов WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа, с которым он встретится на ринге 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

"Я откусил рыбе голову и убил ее. Я поймал рыбу, поднял, снял с крючка… Она дергалась.

Какова она на вкус? Хороша! Так что Джошуа лучше быть поосторожнее!", – цитирует Паркера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри готов помочь Паркеру готовиться к встрече с Джошуа.

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