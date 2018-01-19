Переключиться на мобильную версию

Чемпион мира по версии IBF: Ломаченко не сможет победить меня

Комментариев: 6
Роберт Истер уверен, что добыл бы победу в случае боя с украинцем.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Роберт Истер заявил, что победил бы украинца Василия Ломаченко в очном поединке, если бы он состоялся.

"Вероятно, рано или поздно он сменит весовую категорию и будет выбирать соперника. Он поднимается в весе, потому не думаю, что у него хватит мощи для легкого веса. Но он умный боксер с высоким бойцовским IQ. Вместе с тем я не думаю, что ему удастся победить меня.

Да, он добьется определенного успеха в нашей весовой категории, но не думаю, что кто-то будет способен победить меня", – цитирует Истера BoxingScene.

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможный бой украинца с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Роберт Истер, бой, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  19.01.2018, 20:01
Оценка:  0
петенька
Кто то хочет в пуканчик, россияне ? Может хотите пососать мой сладкий леденец ? Не стесняйтесь, зайцы))))).
kismat_87    20.01.2018, 00:16
Оценка:  0
kismat_87
извращенец )))))
гость  (аноним)  19.01.2018, 19:45
Оценка:  0
гость
сколько ж вас еще таких непобедимых которые потом отказываются после 6 раундов...
kismat_87    20.01.2018, 00:13
Оценка:  0
kismat_87
помню, как подобные разговоры были перед боем Вовы Кличко с Фьюри ) мол, "Кличко столько лет не знает поражений, выглядит непобедимым, а Фьюри просто очередной соперник, который болтает, но в итоге будет бит, как многие до него" )
лучше не забегать наперед, а то ведь сглазить можно ) еще неизвестно, как Вася будет себя в новом весе чувствовать..
гость  (аноним)  19.01.2018, 19:14
Оценка:  0
гость
Ломаченку трудно обмануть.. Он хрен пойдет туда где опасно.. Он действует как Воффка..
    19.01.2018, 18:50
Оценка:  0
Работа приносящая от 20 000 рублей в день!
Рaботa за компьютером или ноутбуком!
Подpобности 32players.ru

Работа приносящая от 20 000 рублей в день!
Рaботa за компьютером или ноутбуком!
Подpобности 32players.ru
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь