Чемпион мира по версии IBF: Ломаченко не сможет победить меня

Роберт Истер уверен, что добыл бы победу в случае боя с украинцем.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Роберт Истер заявил, что победил бы украинца Василия Ломаченко в очном поединке, если бы он состоялся.

"Вероятно, рано или поздно он сменит весовую категорию и будет выбирать соперника. Он поднимается в весе, потому не думаю, что у него хватит мощи для легкого веса. Но он умный боксер с высоким бойцовским IQ. Вместе с тем я не думаю, что ему удастся победить меня.

Да, он добьется определенного успеха в нашей весовой категории, но не думаю, что кто-то будет способен победить меня", – цитирует Истера BoxingScene.

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможный бой украинца с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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