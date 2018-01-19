Чемпион мира по версии IBF: Ломаченко не сможет победить меня
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Роберт Истер заявил, что победил бы украинца Василия Ломаченко в очном поединке, если бы он состоялся.
"Вероятно, рано или поздно он сменит весовую категорию и будет выбирать соперника. Он поднимается в весе, потому не думаю, что у него хватит мощи для легкого веса. Но он умный боксер с высоким бойцовским IQ. Вместе с тем я не думаю, что ему удастся победить меня.
Да, он добьется определенного успеха в нашей весовой категории, но не думаю, что кто-то будет способен победить меня", – цитирует Истера BoxingScene.
Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможный бой украинца с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.
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лучше не забегать наперед, а то ведь сглазить можно ) еще неизвестно, как Вася будет себя в новом весе чувствовать..
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