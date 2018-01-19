Джошуа – Паркер: прогноз и ставки букмекеров на бой
Букмекеры считают Энтони Джошуа безоговорочным фаворитом в противостоянии с Джозефом Паркером.
Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.
По мнению букмекеров, британский боксер является фаворитом поединка.
Так, на его победу компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,08. На успех новозеландца – 7,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.
Напомним, бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары боксеров.
Смотрите также промо видео боя Джошуа - Паркер:
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вопрос кто смотрел бой паркета против Хью Фьюри что он там показал? а не чего !