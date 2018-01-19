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Джошуа – Паркер: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 7
Букмекеры считают Энтони Джошуа безоговорочным фаворитом в противостоянии с Джозефом Паркером.
Прогноз на бой Джошуа – Паркер от букмекеров
Прогноз на бой Джошуа – Паркер от букмекеров
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

По мнению букмекеров, британский боксер является фаворитом поединка.

Так, на его победу компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,08. На успех новозеландца – 7,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары боксеров.

Смотрите также промо видео боя Джошуа - Паркер:

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, бой, Джозеф Паркер, прогноз, ставки букмекеров
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Комментариев (7)
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Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.01.2018, 12:16
Оценка:  -3
гость
Букмекеры последнее время ошибаться стали..
петенька  (аноним)  20.01.2018, 09:27
Оценка:  -3
петенька
Хочу в пуканчик!
its_ok    19.01.2018, 23:56
Оценка:  0
its_ok
выиграй или умри пытаясь
гость  (аноним)  19.01.2018, 19:19
Оценка:  0
гость
Бой с Фьюри не очём не говорит.
гость  (аноним)  19.01.2018, 18:03
Оценка:  +1
гость
Главное - воля к победе!
Carelessangel    19.01.2018, 17:08
Оценка:  +1
Carelessangel
не смешите мои носки паркет не соперник Энтони! и тут я соглашусь с букмекерами!
вопрос кто смотрел бой паркета против Хью Фьюри что он там показал? а не чего !
гость  (аноним)  19.01.2018, 16:56
Оценка:  -1
гость
Если Джошуа будет такой как в последнем бою то очень не ясно.. И даже как в бою с Вовкой он быстро выдохся.. А если будет хороший темп Поркер как никак чемпион..
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