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Хирн: Если Прайс проиграет Поветкину, то ничего не потеряет

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Промоутер считает, что бой против россиянина станет отличным вариантом для британца.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможный поединок британца Дэвида Прайса и россиянина Александра Поветкина.

"Прайс согласился на мое предложение встретиться с Поветкиным, чем успокоил команду Александра.

Для Дэвида это замечательная возможность, поскольку победа сделает его первым номером в рейтинге WBA, а поражение просто оставит его на своем месте, но с гонораром за бой", – приводит слова Хирна BoxingNews24.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин может выступить на шоу Джошуа – Паркер

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Теги: бокс, бои, единоборства, Эдди Хирн, Дэвид Прайс, Александр Поветкин
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