Хирн: Если Прайс проиграет Поветкину, то ничего не потеряет

Промоутер считает, что бой против россиянина станет отличным вариантом для британца.

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможный поединок британца Дэвида Прайса и россиянина Александра Поветкина.

"Прайс согласился на мое предложение встретиться с Поветкиным, чем успокоил команду Александра.

Для Дэвида это замечательная возможность, поскольку победа сделает его первым номером в рейтинге WBA, а поражение просто оставит его на своем месте, но с гонораром за бой", – приводит слова Хирна BoxingNews24.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин может выступить на шоу Джошуа – Паркер

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