Гвоздик получил нового соперника на бой за титул временного чемпиона WBC

Александр Гвоздик сразится с Мехди Амаром вместо Элейдера Альвареса.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) свой следующий поединок проведет против француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО). Об этом сообщает BoxingTalk со ссылкой на промоутера Боба Арума.

Сообщается, что бой состоится 17 марта на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона WBC.

Победитель противостояния обязан встретиться с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

Напомним, ранее первый номер рейтинга организации Элейдер Альварес отказался проводить бой с Гвоздиком.

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