Переключиться на мобильную версию

Гвоздик получил нового соперника на бой за титул временного чемпиона WBC

Комментариев: 0
Александр Гвоздик сразится с Мехди Амаром вместо Элейдера Альвареса.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) свой следующий поединок проведет против француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО). Об этом сообщает BoxingTalk со ссылкой на промоутера Боба Арума.

Сообщается, что бой состоится 17 марта на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона WBC.

Победитель противостояния обязан встретиться с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

Напомним, ранее первый номер рейтинга организации Элейдер Альварес отказался проводить бой с Гвоздиком.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Гвоздик, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь