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Деревянченко прокомментировал отмену своего боя

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Украинский спортсмен отправился на больничный.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
boxingscene.com

Украинский боксер Сергей Деревянченко не сможет выйти на поединок против Дашона Джонсона. В преддверии боя наш спортсмен подхватил грипп.

"Да, бой отменен, я заболел – грипп. Лежу с температурой. Но, ничего, вылечусь, вернусь в зал, и в скором времени снова в бой.

Всем спасибо за поддержку", – рассказал Деревянченко Luckypunch.net.

Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Сергей Деревянченко
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